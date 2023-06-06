Прогноз Армагеддона: Учёные назвали сроки возможного падения километрового астероида Астрономы признались, что им крайне трудно прогнозировать поведение опасных объектов в окрестностях Земли. 5 июня, 23:46 Столкновение астероида с Землёй в представлении художника. Обложка © Shutterstock

Вообще, потенциально опасным в космосе считается всё, что подлетает ближе 7,5 миллиона километров и при этом имеет в диаметре минимум 100–150 метров. И таких объектов, по примерным оценкам, теоретически должно быть около пяти тысяч, а может быть, и больше, но на практике обнаружено пока всего две или две с половиной тысячи.

Если орбита астероида пересекает орбиту Земли, то этот астероид считается околоземным. Впрочем, совсем не обязательно, что в момент этого пересечения Земля оказывается рядом. Чтобы астероид на нашу планету упал, нужно, чтобы он и сама планета оказались очень близко от этого "перекрёстка".

В недавнем исследовании астрономы назвали без малого восемь десятков астероидов размером больше километра, которые, по расчётам, окажутся на расстоянии менее 1,5 километра от нас в течение ближайшей тысячи лет. Некоторые из них всю эту тысячу лет будут находиться в пределах такого расстояния. Скажем, двухкилометровый (68950) 2002 QF15 будет приближаться на дистанцию 942 тысячи километров. Это в 2,6 раза дальше Луны. Напомним, до Луны в среднем 384 тысячи километров. А (164121) 2003 YT1 — тоже двухкилометровый — приблизится и на расстояние почти как до Луны: 404 тысячи километров.

Но насчитали и 28 таких астероидов, которые будут оказываться даже намного ближе. И здесь в первую очередь обращает на себя внимание (7482) 1994 PC1 диаметром 1 километр 100 метров. Дело в том, что он в один прекрасный момент будет в 80 тысячах километров от нас, в пять раз ближе Луны. И вообще, он постоянно будет довольно близко от Земли маячить. Кстати, в январе 2002 года было его очередное сближение с нашей планетой, вот как оно выглядело. Если не знать, что их в момент встречи разделяло почти два миллиона километров, становится не по себе.

Момент сближения с Землёй астероида (7482) 1994 PC1 диаметром более 1 км в январе 2022 года. Видео © Wikipedia

Спрашивается, когда же именно нам ожидать действительно опасных моментов. Пишут, что в ближайшие лет сто катастрофы, скажем так, ничто не предвещает. А вот дальше прогнозировать уже очень трудно, потому что существует много вещей на первый взгляд незначительных, но способных сильно повлиять на ситуацию в большом временном масштабе.

Вот, например, есть такое явление, которое называется эффектом Ярковского в честь инженера Ивана Ярковского. Что это за эффект: от нагрева Солнцем какого-то астероида или любого другого небесного тела с его поверхности начинает испаряться вещество. И оно своим испарением создаёт очень-очень слабую и вроде бы незаметную реактивную тягу, то есть ту силу, которая в том числе поднимает ракеты в космос. Грубо говоря, это испарение потихоньку сдвигает астероид, толкает его. А чтобы понимать, каков будет этот эффект в каждом конкретном случае, надо досконально знать, сколько в каждом конкретном теле каких веществ, как поведёт себя Солнце, насколько мощные будут вспышки, выбросы плазмы и так далее. Кроме того, за тысячу лет в этот астероид вполне могут ударяться многочисленные очень мелкие объекты, которых мы не видим и не отслеживаем в силу их мизерных размеров. Наконец, гравитация Юпитера, да и других газовых гигантов может со временем оказать влияние.

Авторы Адель Романенкова