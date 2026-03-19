Прыжок с трамплина, плавание и 33 норматива: Как отбирают будущих покорителей орбиты

Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов — от четырёх до шести счастливчиков пройдут многомесячные испытания на выносливость, здоровье и стрессоустойчивость. О том, что ждёт кандидатов, «Вечерней Москве» рассказали в Центре подготовки имени Гагарина.

Исполняющий обязанности начальника центра Олег Кононенко заявил, что предельный возраст — 35 лет, чтобы кандидат успел совершить полёт (подготовка занимает 5–7 лет). Требуется высшее образование в точных, естественных или медицинских науках. Отбор включает проверку физической и психической подготовки, операторских навыков и медкомиссию.

Главный тренер-преподаватель Евгений Шемчук раскрыл детали физтестов. За два дня кандидаты должны выполнить 13 упражнений на выносливость, силу, ловкость, гибкость и плавание. Во второй день — прыжок с трёхметрового трамплина, ныряние и 800 метров вольным стилем. Это только вступительные испытания. На этапе общекосмической подготовки упражнений будет 33.

Заместитель начальника клинического отдела Мария Василевская была категорична: космонавт должен быть абсолютно здоров. Никаких хронических заболеваний, травм, онкологии, доброкачественных опухолей и даже перенесённых язв. Кандидат обязан предоставить полную медкарту с заключениями всех специалистов.

«Мы смотрим буквально на всё. Как человек заполнил анкету, как расписался, в какое время подал заявку на отбор, какие у него социальные достижения. Наша задача изучить его во всех проявлениях. Проводим тесты с каждым кандидатом. Нужно выполнить задания как на компьютере, так и на бумаге», — добавила ведущий психолог центра Наталья Филиппова.

Ранее Life.ru перечислил неочевидные причины, по которым кандидатам могут отказать в зачислении в отряд космонавтов. Среди них — плохое зрение, искривление носовой перегородки, наличие татуировок и даже размер обуви больше 47-го.