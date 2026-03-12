Герой РФ Артемьев объяснил, почему тату перекрывают будущим космонавтам путь к звёздам

Герой России Олег Артемьев в интервью RT раскрыл причину, по которой в отечественном космическом отряде не приветствуются наколки. Оказывается, традиция тянется ещё с советских времен.

По словам космонавта, соответствующие указания появились много десятилетий назад. Медики тех лет исходили из убеждения, что психически здоровый человек не станет наносить себе рисунки на тело. Татуировки ассоциировались преимущественно с криминальным миром и местами лишения свободы.

Артемьев подчеркнул, что это негласное правило действует только в России. Астронавты NASA, например, могут иметь любые изображения на коже — запретов для них не существует. Тем же, кто мечтает попасть в российский отряд, но украшен множеством тату, скорее всего, придётся искать счастья за океаном.

А ранее Life.ru назвал неожиданные причины отказа в отборе в космонавты. По данным Роскосмоса, одним из препятствий может стать плохое зрение. Также в числе ограничений названы искривление носовой перегородки, татуировки и слишком большой размер обуви — больше 47-го.