Космический грузовик «Прогресс МС-31» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС. Отстыковка произошла перед отправкой к станции нового космического грузовика — «Прогресса МС-33». Трансляцию вёл «Роскосмос».

Около 19:42 мск корабль включит двигатели на торможение, чтобы сойти с орбиты и войти в атмосферу. Большая часть грузовика сгорит в плотных слоях, а несгораемые элементы упадут в несудоходный район южной части Тихого океана.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» обнародовала ключевые требования к будущим космонавтам. Даже с учётом технического прогресса и новых специальностей некоторые критерии отбора по-прежнему остаются крайне строгими и могут удивить.