Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов
Олег Кононенко. Обложка © Telegram / Роскосмос
Герой России Олег Кононенко стал начальником Центра подготовки космонавтов. Пресс-служба Роскосмоса сообщила об этом 22 марта в телеграм-канале.
«Олег Кононенко — космонавт, Герой России, командир отряда космонавтов — возглавит Центр подготовки космонавтов», — сказано в публикации.
Глава госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что опыт Кононенко в космосе и управлении поможет добиться высоких результатов.
Кононенко совершил пять полётов в космос и семь раз выходил в открытый космос. Он установил рекорд по суммарному времени пребывания на орбите.
В 2024 году Кононенко стал первым человеком на планете, который провёл в космосе ровно 1000 суток. Мировой рекорд он установил 5 июня в 00:00:20 по московскому времени.
