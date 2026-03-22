Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 18:39

Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

Олег Кононенко. Обложка © Telegram / Роскосмос

Герой России Олег Кононенко стал начальником Центра подготовки космонавтов. Пресс-служба Роскосмоса сообщила об этом 22 марта в телеграм-канале.

«Олег Кононенко — космонавт, Герой России, командир отряда космонавтов — возглавит Центр подготовки космонавтов», сказано в публикации.

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что опыт Кононенко в космосе и управлении поможет добиться высоких результатов.

Кононенко совершил пять полётов в космос и семь раз выходил в открытый космос. Он установил рекорд по суммарному времени пребывания на орбите.

В 2024 году Кононенко стал первым человеком на планете, который провёл в космосе ровно 1000 суток. Мировой рекорд он установил 5 июня в 00:00:20 по московскому времени.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Роскосмос
  • Олег Кононенко
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar