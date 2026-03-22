«Прогресс МС-33» состыкуют с МКС вручную из-за нераскрытой антенны
МКС. Обложка © Роскосмос
Космонавты российского сегмента МКС выполнят стыковку грузового корабля «Прогресс МС-33» вручную. Причина в том, что одна из антенн системы «Курс» осталась в нераскрытом положении, прокомментировали Life.ru в «Роскосмосе» информацию NASA о неполадке с антенной на корабле.
Антенна отвечает за автоматическую стыковку корабля со станцией, пояснили в Главной оперативной группе управления полётом российского сегмента МКС. Сейчас специалисты следят за параметрами полёта «Прогресса». На финальном этапе сближения экипаж МКС перейдёт на ручной телеоператорный режим.
«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой», — прокомментировал Олег Кононенко, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Напомним, 22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-33». Корабль везёт на станцию 2509 килограммов грузов — топливо, воду, кислород, оборудование для экспериментов и продовольствие для экипажа. Стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 24 марта в 16:35 по московскому времени.
