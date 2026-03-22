«Прогресс МС-33» состыкуют с МКС вручную из-за нераскрытой антенны

Космонавты российского сегмента МКС выполнят стыковку грузового корабля «Прогресс МС-33» вручную. Причина в том, что одна из антенн системы «Курс» осталась в нераскрытом положении, прокомментировали Life.ru в «Роскосмосе» информацию NASA о неполадке с антенной на корабле.

Антенна отвечает за автоматическую стыковку корабля со станцией, пояснили в Главной оперативной группе управления полётом российского сегмента МКС. Сейчас специалисты следят за параметрами полёта «Прогресса». На финальном этапе сближения экипаж МКС перейдёт на ручной телеоператорный режим.

«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой», — прокомментировал Олег Кононенко, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.