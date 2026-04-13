«Уникальное событие»: РФ готовит миссию к гигантскому астероиду, который пролетит у Земли в 2029 году

Российские специалисты намерены запустить космический аппарат к крупному астероиду Апофис, который приблизится к нашей планете весной 2029 года. Проект сейчас прорабатывается в МГУ. Об этом ТАСС сообщил директор НИИ ядерной физики имени Скобельцына Эдуард Боос. Учёный пояснил, что речь идёт о действительно редком событии.

«Достаточно большой астероид Апофис в 2029 году будет пролетать рядом с Землёй, на расстоянии всего лишь 32 тыс. км, согласно расчётам. Чтобы вы понимали, некоторые геостационарные спутники летают на высоте 40 тыс. километров от Земли», — рассказал глава научного центра.

В качестве платформы для миссии рассматриваются спутники-кубсаты или малые космические аппараты. Главная цель — подлететь к небесному телу и детально изучить его.

Апофис обнаружили в 2004 году в американской обсерватории Китт-Пик. Размеры продолговатого объекта составляют примерно 400 на 250 метров. Своё название астероид получил в честь древнеегипетского змея-разрушителя, который пытается погубить Солнце во время ночного перехода. Учёные также прогнозируют сближение этого тела с Землёй в 2036 и 2068 годах.

