Поднимите голову к небу, скоро произойдут 3 важнейших астрособытия апреля 2026. Даты уже известны

В апреле 2026 года небо будто оживает, но не спешит раскрывать всё сразу. Одни явления будут едва заметны, другие — короткими, почти мимолётными. И если не знать, когда именно смотреть вверх, то можно просто не успеть. Сейчас разберёмся, какие космические события действительно стоит ловить в ближайшие дни и почему за некоторыми из них придётся буквально «охотиться».

Метеорный поток с 16 по 30 апреля

Параллельно с этим с 16-го по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды — тот самый «звёздный дождь», ради которого многие готовы не спать ночами. Максимум активности придётся на ночь с 22-го на 23 апреля. В удачных условиях можно будет увидеть до 15–18 метеоров в час. Лучшее время — после полуночи и до первых лучей солнца и, конечно, вдали от ярких огней города.

Малый парад планет 18 апреля

Кроме того, 18 апреля ожидается так называемый малый парад планет. В одну линию выстроятся Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Но есть нюанс: в Северном полушарии это зрелище будет довольно сложным для наблюдения — планеты окажутся слишком близко к Солнцу.

Сближение Марса и Нептуна тоже пройдёт практически незаметно для неподготовленного наблюдателя — без телескопа здесь не обойтись. Астрономы напоминают: чем дальше вы от города, тем выше шанс увидеть всё это своими глазами. Чистое тёмное небо — главный союзник в таких наблюдениях.

Комета с 20 апреля

Комета PANSTARRS открыта совсем недавно, в 2025 году, и уже в этом апреле она может появиться в небе. Лучшее время для наблюдения, как пишет URA.ru, вторая половина месяца — примерно после 20-го числа, ближе к рассвету. Правда, увидеть её невооружённым глазом будет сложно, поэтому лучше заранее подготовить бинокль и уехать подальше от городского света.

Апрель даст редкий шанс увидеть то, что обычно проходит мимо, но только если быть чуть внимательнее к небу. Большинство этих явлений не будут «кричать» о себе: их легко пропустить, если не знать, когда и куда смотреть.

Как подготовиться к «охоте»?

Чтобы не упустить момент, выбирайте тёмные места вдали от города, дайте глазам привыкнуть к темноте хотя бы 10–15 минут и постарайтесь смотреть на небо без спешки. Лучше всего наблюдать после полуночи или перед рассветом — именно в это время шанс увидеть что-то по-настоящему красивое выше всего.

И главное, не ждите идеальных условий. Иногда самые яркие моменты случаются неожиданно: достаточно просто поднять глаза вверх в нужный момент.