Россиянка, собиравшая деньги на лечение рака, попала под суд за мошенничество

Больная раком груди блогерша из Екатеринбурга Елизавета Иваницкая, которая вела денежные сборы на лечение, развела знакомого на деньги. Об этом сообщает E1.RU.

Алексей Тарасов познакомился с девушкой на сайте знакомств. Отношения быстро переросли в роман, он пригласил её в гости.

«Утром я обнаружил, что моя сим-карта исчезла, а на моё имя оформлены многочисленные микрозаймы», — рассказал мужчина.

Ущерб составил 272 тысячи рублей. С учётом процентов сумма перевалила за 400 тысяч. Алексей написал заявление в полицию, дело дошло до суда. Иваницкая признала вину и заявила, что на преступление её толкнула болезнь — деньги ушли на медицинские процедуры и продукты.

Суд учёл чистосердечное раскаяние и состояние здоровья подсудимой и приговорил её к двум годам условно. Она пообещала погасить кредиты.

«Каждый день мне звонят банки и коллекторы, а она после приговора забыла про свои обещания», — опроверг её слова пострадавший.

Связаться с Елизаветой не удалось. Позже она заявила, что будет обжаловать приговор, а также назвала «неправдой» сам факт романа с Алексеем.

