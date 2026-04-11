Россиянка, собиравшая деньги на лечение рака, попала под суд за мошенничество
Больная раком груди блогерша из Екатеринбурга Елизавета Иваницкая, которая вела денежные сборы на лечение, развела знакомого на деньги. Об этом сообщает E1.RU.
Алексей Тарасов познакомился с девушкой на сайте знакомств. Отношения быстро переросли в роман, он пригласил её в гости.
«Утром я обнаружил, что моя сим-карта исчезла, а на моё имя оформлены многочисленные микрозаймы», — рассказал мужчина.
Ущерб составил 272 тысячи рублей. С учётом процентов сумма перевалила за 400 тысяч. Алексей написал заявление в полицию, дело дошло до суда. Иваницкая признала вину и заявила, что на преступление её толкнула болезнь — деньги ушли на медицинские процедуры и продукты.
Суд учёл чистосердечное раскаяние и состояние здоровья подсудимой и приговорил её к двум годам условно. Она пообещала погасить кредиты.
«Каждый день мне звонят банки и коллекторы, а она после приговора забыла про свои обещания», — опроверг её слова пострадавший.
Связаться с Елизаветой не удалось. Позже она заявила, что будет обжаловать приговор, а также назвала «неправдой» сам факт романа с Алексеем.
Любовь к микрозаймам у поколения Z широкая — случаи, когда подростки оформляют микрозаймы под огромные проценты ради любопытства, становятся всё более частыми в России. Зумеры набирают кредиты из любопытства, про серьёзные последствия они, как правило, не думают. Родительские крики их уже не пугают, а деньги дают ощущение свободы и самостоятельности — по крайней мере, создают такую иллюзию: сам взял, сам потратил, родителей не спросил.
