Сюрприз от ЦБ: Что изменится в микрозаймах с 1 апреля 2026 и почему МФО в панике

С 1 апреля 2026 года меняется максимальная переплата по микрозаймам. Полный разбор новых правил, сравнение условий МФО и чек-лист перед оформлением займа — в материале Life.ru. 29 марта, 07:01

С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам до одного года будет снижена с 130 до 100%. Об этом на днях сообщили в союзе микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие». Предложенная властями ещё в прошлом году инициатива в сфере микрозаймов наконец вступит в силу и сэкономит деньги заёмщиков. Как именно будет работать новое ограничение для МФО и что это значит для их клиентов — читайте далее.

Что меняется с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в силу вступает новое ограничение на выдачу займов микрофинансовыми организациями. Размер максимальной переплаты будет снижен с 130 до 100% от суммы долга. Правило затронет только новые потребительские займы сроком до одного года.

Теперь переплата с учётом всех процентов, просрочек, пеней и штрафов не сможет составить более 100% от суммы самого займа. То есть максимум вам придётся вернуть взятые деньги в двойном размере, не более.

Например, если микрозаём вы взяли в размере 20 тысяч рублей, то итоговая сумма с учётом всех процентов, пеней и штрафов может составить не более 40 тысяч. Пока ещё действует лимит 130% — и при тех же условиях переплата может достигать 26 тысяч (46 тыс. — общая сумма долга).

Эксперты предупреждают: в новых условиях МФО начнут меньше зарабатывать, а значит, станут более тщательно проверять заёмщиков, чтобы не допустить кредитования неплатёжеспособных клиентов.

Суть микрозаймов: как это работает и кому подходит

Но что вообще такое микрозаймы? Это краткосрочные займы небольших сумм, которые выдают микрофинансовые организации (МФО). Они дают возможность срочно решить финансовый вопрос, когда нужен быстрый доступ к деньгам без прохождения строгого анализа кредитной истории и подтверждения дохода.

Главным отличием микрозайма от традиционного кредита являются скорость получения денег и высокая процентная ставка, которая может достигать 0,8 % в день, но не более (292% годовых). Также займы МФО могут выдать всего лишь на несколько дней, максимум же — до двух лет (кредиты же обычно берут минимум на полгода).

И как у любого продукта, у микрозаймов есть и плюсы, и минусы.

Плюсы:

скорость получения денег;

минимальные требования к заёмщику;

доступность для людей с плохой кредитной историей или без официального дохода;

возможность оформить онлайн.

Минусы:

высокие процентные ставки;

короткие сроки погашения, что может создать давление;

риск попасть в долговую яму из-за переплаты;

строгие штрафы за просрочку платежа;

возможное агрессивное взыскание долга со стороны коллекторов.

Всегда важно ответственно и взвешенно подходить к оформлению микрозаймов и избегать больших сроков погашения. Лучше брать деньги на пару дней или недель, чтобы не переплачивать большие проценты.

Как сравнить микрозаймы и не переплатить

Если вам всё же пришлось воспользоваться услугами МФО, необходимо подробно изучить предложения разных организаций и выбрать самое выгодное. Но на что в первую очередь обратить внимание?



1. Для начала изучите полную стоимость кредита (ПСК). Это общая сумма переплаты, включая проценты и комиссии. ПСК должна быть указана в квадратной рамке на первой странице договора. С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком менее года не может превышать 100% от суммы займа, о чём мы и говорили в самом начале.

2. Выясните, есть ли скрытые комиссии. Проверьте договор на наличие платы за рассмотрение заявки, обслуживание займа, страховку, переводы и другие дополнительные услуги.

3. Изучите график погашения. Убедитесь, что он вам удобен. Некоторые МФО требуют еженедельных или ежемесячных выплат.

4. Уточните, какие могут быть штрафы за просрочку. Узнайте размер штрафов и пеней, которые начисляются при нарушении сроков.

5. Убедитесь, есть ли возможность досрочного погашения. Некоторые МФО могут взимать комиссию за досрочный возврат займа.

Закон о потребительском займе: права заёмщика в 2026

Также важно помнить, что ваши права как заёмщика защищены законом о потребительском займе.

Он гарантирует:

лимиты на переплату (с 1 апреля 2026 года — не более 100% от суммы займа сроком менее года);

право на отказ от займа до подписания договора;

порядок взыскания долга: МФО не могут применять незаконные методы взыскания, а с 1 апреля 2027 года им запретят заменять старый долг новым займом с включением процентов, штрафов и пеней.

Но также немаловажно понимать, что закон регулирует в должной мере только те организации, которые включены в государственный реестр МФО на сайте Банка России . И поэтому, если в погоне за более приятными условиями решите обратиться в незарегистрированную организацию, вы рискуете попасть к «чёрным кредиторам» — мошенникам, работающим без лицензии. И если они вас обманут, то закон о потребительском займе не сможет вас защитить — и разбираться придётся уже другими методами, более сложными и трудозатратными.

Что делать, если не можете вернуть микрозаём

Но что же делать, если не получается вернуть микрозаём, взятый по правилам в лицензионном МФО. Здесь у вас также есть права, например, на реструктуризацию или пролонгацию, а также рефинансирование и даже банкротство.

Реструктуризация или пролонгация. Обратитесь в МФО с просьбой изменить условия займа — например, увеличить срок погашения или снизить ежемесячный платёж.

Рефинансирование. Попробуйте взять новый заём в другой организации на более выгодных условиях, чтобы погасить текущий долг.

Обращение в Центробанк. Если МФО нарушает ваши права (например, начисляет незаконные комиссии), подайте жалобу в ЦБ РФ.

Банкротство (как крайняя мера). Если долги непосильны, рассмотрите процедуру банкротства, но это имеет долгосрочные последствия для кредитной истории и репутации.

Главное — не игнорировать проблему и вовремя обращаться за помощью, чтобы можно было на законных основаниях разобраться и избежать серьёзных последствий.

Заключение

Так или иначе, микрозаймы остаются востребованными для срочного решения денежных проблем, особенно когда нужно быстро получить небольшую сумму без строгих требований банков. Однако важно помнить об их высокой стоимости и рисках. Но хотя с 1 апреля 2026 года максимальная переплата ограничена 100% от суммы займа сроком менее года, даже такие условия могут привести к долговым проблемам при несвоевременном погашении.

Перед оформлением микрозайма обязательно проверяйте организацию в реестре ЦБ РФ, внимательно изучайте договор, особенно условия по процентным ставкам и штрафам, а также рассчитывайте полную стоимость займа.

Авторы Андрей Ананьев