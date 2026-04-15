Пять миллионов пчёл сбежали от людей и на 90 лет поселились на старинном кладбище

Американские биологи обнаружили на старинном кладбище в городе Итака (штат Нью-Йорк) гигантскую колонию диких земляных пчёл. Численность популяции составляет около 5,5 миллиона особей. Насекомые живут здесь уже примерно 90 лет, используя территорию некрополя как убежище от уничтожения среды обитания и пестицидов. Об этом пишет Apidologie.

Учёные давно знали о присутствии на кладбищенских газонах земляной пчелы вида Andrena regularis, однако истинный масштаб колонии стал для них неожиданностью. С помощью специальных сетчатых ловушек для вылета удалось установить, что на участке площадью менее одного гектара обитает порядка 5,56 миллиона пчёл-одиночек. Кроме того, здесь же живут пчёлы-кукушки Nomada imbricata, которые паразитируют на своих основных «хозяевах».

Как выяснили исследователи, расположенные всего в 600 метрах от кладбища яблоневые сады Корнеллского университета опыляются именно этими пчёлами. Одиночные земляные пчёлы считаются одними из самых важных опылителей на планете, но их популяции стремительно сокращаются. Кладбище стало для них естественным заповедником.

Ранее научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский предупредил, что пчёлы могут погибнуть, если после тёплых дней в апреле или мае ударят морозы. По его словам, раннее пробуждение насекомых не опасно при отсутствии серьёзных заморозков. В противном случае пчёлы могут пострадать.