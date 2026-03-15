Пчёлы в Москве могут погибнуть из-за заморозков

Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупредил, что пчёлы могут погибнуть, если после тёплых дней в апреле или мае ударят морозы. По словам биолога, раннее пробуждение насекомых само по себе не опасно, если не будет серьёзных заморозков.

«Если весна будет без серьёзных заморозков, то раннее пробуждение никак не скажется на количестве пчёл. А вот если после тёплых дней ударят морозы, к сожалению, пчёлы могут пострадать», — рассказал Марьинский РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Москву 15 марта ждёт самое тёплое воскресенье за последние 11 лет — воздух прогреется до +13 градусов. По словам синоптиков, будет побит рекорд, державшийся с 2015 года, когда столбики термометров поднимались до +9,8.