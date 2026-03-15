Москвичам обещают аномально тёплое воскресенье перед заморозками

Москву 15 марта ждёт самое тёплое воскресенье за последние 11 лет — воздух прогреется до +13 градусов. Такой прогноз в своём Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, будет побит рекорд, державшийся с 2015 года, когда столбики термометров поднимались до +9,8.

«Ветер юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10… плюс 13», — уточнил он.

До середины недели днём ожидается +8…+11 градусов, а вот ночью возможны заморозки до -4. Тишковец предупредил, что в период с 16 по 22 марта ночные температуры будут опускаться до минус 1–4 градусов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 13 марта распустились первые подснежники. В пресс-службе ботанического сада МГУ отметили, что они буквально росли под сугробом. Судя по всему, весна в столице официально вступила в свои законные права.