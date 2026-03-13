В Москве расцвели первые подснежники — весна, похоже, пришла по-настоящему
В Аптекарском огороде в Москве 13 марта распустились первые подснежники
Обложка © «Аптекарский огород» МГУ
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве распустились первые подснежники. Об этом сообщили в телеграм-канале сада, уточнив, что искать цветы можно у главного входа.
На опубликованных кадрах видно, что первоцветы пробились сквозь снег и ледяную корку. В пресс-службе сада отдельно отметили, что они буквально росли под сугробом.
Появление первых подснежников стало для Москвы одним из самых заметных природных сигналов марта. Так что, похоже, весна в столице теперь уже действительно вступает в свои права.
Кстати, срывать подснежники и другие краснокнижные первоцветы нельзя. За уничтожение редких растений статья 8.35 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а в Москве и Подмосковье власти отдельно напоминают именно о наказании за сбор подснежников.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.