В Москве расцвели первые подснежники — весна, похоже, пришла по-настоящему

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве распустились первые подснежники. Об этом сообщили в телеграм-канале сада, уточнив, что искать цветы можно у главного входа.

На опубликованных кадрах видно, что первоцветы пробились сквозь снег и ледяную корку. В пресс-службе сада отдельно отметили, что они буквально росли под сугробом.

Появление первых подснежников стало для Москвы одним из самых заметных природных сигналов марта. Так что, похоже, весна в столице теперь уже действительно вступает в свои права.

Кстати, срывать подснежники и другие краснокнижные первоцветы нельзя. За уничтожение редких растений статья 8.35 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а в Москве и Подмосковье власти отдельно напоминают именно о наказании за сбор подснежников.