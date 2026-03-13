13 марта, 14:44

В Москве расцвели первые подснежники — весна, похоже, пришла по-настоящему

В Аптекарском огороде в Москве 13 марта распустились первые подснежники

Обложка © «Аптекарский огород» МГУ

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве распустились первые подснежники. Об этом сообщили в телеграм-канале сада, уточнив, что искать цветы можно у главного входа.

На опубликованных кадрах видно, что первоцветы пробились сквозь снег и ледяную корку. В пресс-службе сада отдельно отметили, что они буквально росли под сугробом.

Появление первых подснежников стало для Москвы одним из самых заметных природных сигналов марта. Так что, похоже, весна в столице теперь уже действительно вступает в свои права.

Наглая женщина в красном украла первые подснежники из Ботанического сада МГУ
Кстати, срывать подснежники и другие краснокнижные первоцветы нельзя. За уничтожение редких растений статья 8.35 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а в Москве и Подмосковье власти отдельно напоминают именно о наказании за сбор подснежников.

Марина Фещенко
