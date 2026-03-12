Букет за миллион: Россиян предупредили о весенних «цветочных» штрафах

Весна в России — время не только солнца и тепла, но и серьёзных юридических рисков для любителей собирать первые цветы. Как выяснила SHOT Проверка, сбор ландышей, крокусов, подснежников и других первоцветов может обернуться не только административным штрафом, но и реальным тюремным сроком.

По словам юриста Евгения Мохнаткина, даже один сорванный стебелёк краснокнижного растения даёт инспектору право составить протокол. Минимальное наказание по ст. 8.35 КоАП РФ — штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Если же правоохранители сочтут, что цветы собирались для продажи, в дело вступает уголовная статья 260.1 УК РФ. Штраф по ней может достичь 1 млн рублей, а срок лишения свободы — до 4 лет.

Особо тяжкое наказание грозит тем, кто действовал группой лиц по предварительному сговору: от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей. Мохнаткин уточняет, что максимальный срок может составить 6–9 лет. Помимо штрафа, нарушителю придётся возместить ущерб природе, рассчитанный по специальным таксам за каждый уничтоженный побег. При этом покупка таких цветов законом пока не карается — под запретом именно сбор и продажа.

Но любителям принести что-то домой с улицы не стоит расстраиваться — из-за высокой влажности этой весной ожидается настоящий грибной бум. Саркосцифа, сморчки и строчки будут ждать грибников ориентировочно во второй половине апреля.