Весна подкралась незаметно: В ГД посоветовали больше гулять, чтобы не разболеться при смене сезонов

Весна уже на пороге, однако погода остаётся обманчивой, и многие рискуют простудиться. Депутаты Госдумы в беседе с Life.ru дали советы, как сохранить здоровье в период смены сезонов, когда кажется, что на улице уже тепло, но воздух на самом деле ещё недостаточно прогрелся.

Депутат Сергей Леонов отметил, что существует несколько простых правил, соблюдение которых помогает снизить риск заболеваний.

Нужно чаще бывать на улице и на солнце, потому что весной и зимой человеку часто не хватает витамина D. В этом плане полезно больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться весенним солнцем. Также стоит включать в рацион продукты, богатые витаминами, если есть такая возможность. Сергей Леонов Депутат Госдумы

Депутат Алексей Куринный добавил, что профилактика заболеваний включает не только прогулки и правильное питание, но и вакцинацию, однако сезон прививок уже подходит к концу.

Те, кто сделал прививки, как правило, сделали их ещё осенью. Если только изменится возбудитель и станет понятно, что циркулирует, например, грипп А вместо гриппа Б или появится другая модификация вируса, против которой есть более эффективная вакцина, тогда можно будет рассмотреть дополнительные меры. Но пока подобной активности я не отмечал. Алексей Куринный Депутат Госдумы

По его словам, основные рекомендации на период смены сезонов остаются прежними: важно не переохлаждаться, регулярно бывать на свежем воздухе и избегать мест большого скопления людей. Кроме того, рацион должен быть полноценным и богатым витаминами.

Куринный также отметил, что убедительных научных данных о том, что витаминные препараты напрямую снижают заболеваемость, нет. Однако, по его словам, умеренный курс витаминов может быть полезен, особенно для тех, кто соблюдает пост или придерживается строгих диет.

Ранее Life.ru писал, что весной и зимой многие сталкиваются с дефицитом витаминов, особенно D и группы B, а также жирорастворимых витаминов A и E. Недостаток этих веществ может проявляться слабостью, повышенной утомляемостью, сухостью кожи и снижением концентрации. Эксперты отмечают, что регулярные прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и умеренный приём витаминных добавок помогают поддерживать здоровье и уровень энергии.