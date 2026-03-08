Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 10:29

Порошки от простуды и антигистаминные за рулём могут оставить без водительских прав

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Российским водителям напомнили, что приём некоторых распространенных лекарств может стоить им прав. В зоне риска оказались не только корвалол и валокордин, но и порошки от простуды, антигистаминные и другие препараты. О том, какие средства могут подвести за рулём, РИА «Новости» рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«Перед применением любых лекарств стоит проконсультироваться с врачом, а перед поездкой за рулём убедиться — сказываются ли данные лекарства на способности управлять автомобилем», — отметила Браун.

Эксперт пояснила, что некоторые обезболивающие, сиропы от кашля и транквилизаторы угнетают центральную нервную систему, вызывая выраженную сонливость и заторможенность.

В Подмосковье 15 тысяч врачей получили ИИ-помощника для назначения лекарств
В Подмосковье 15 тысяч врачей получили ИИ-помощника для назначения лекарств

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года продажи лекарств от простуды выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом — спрос увеличился на 94%. Снотворных тоже стали брать чаще — рост на 70%.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar