В Подмосковье 15 тысяч врачей получили ИИ-помощника для назначения лекарств

В Подмосковье заработал цифровой ассистент для назначения лекарств — модуль PharmFrame. Он помогает врачам анализировать риски прямо во время приёма. Система уже доступна 15 тысячам специалистов и интегрирована в государственные медучреждения региона.

При создании рецепта ИИ проверяет назначение по 15 параметрам: совместимость с другими препаратами и едой, риски аллергии, возраст и пол пациента, особенности при беременности и грудном вскармливании. Алгоритм также предупреждает о недоказанной эффективности, отсутствии в клинреках и превышении сроков приёма.

Система работает как на личных приёмах, так и при телемедицинских консультациях. Глава регионального Минздрава Максим Забелин назвал внедрение таких технологий шагом к медицине будущего.

«Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остаётся за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья», — цитирует чиновника 360.ru.

Тем временем российские онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак. Речь идёт о ТИЛ-терапии: из опухоли пациента выделяют лимфоциты, размножают их в лаборатории и вводят обратно. Метод особенно эффективен при меланоме, даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.