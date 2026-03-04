В России создали прибор для контроля уровня сахара без прокола — нужен только пот

Учёные Новосибирского государственного технического университета разработали прибор, который позволит диабетикам измерять уровень глюкозы без ежедневных проколов пальцев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка представляет собой графеновый сенсор, встроенный в небольшой корпус. Устройство крепится на спину и через несколько минут определяет концентрацию сахара по потовым выделениям. В основе работы — электроды из лазерно-индуцированного графена, функционирующие по электрохимическому принципу.

Сейчас прибор находится на стадии сборки, его планируют изготовить в течение восьми месяцев. Программное обеспечение для глюкометра уже получило свидетельство о госрегистрации. Как отметил разработчик Александр Каштанов, программа кроссплатформенна, работает на ПК и смартфонах с разными ОС и оснащена особым алгоритмом калибровки, чтобы пользователь мог быстро и без технических сложностей получить результат.

Разработка призвана решить сразу несколько проблем диабетиков: болезненность процедуры, риск инфицирования из-за несоблюдения гигиены и высокие регулярные траты на расходные материалы. Из-за этих неудобств многие пациенты сокращают частоту измерений, что мешает контролировать болезнь и повышает риск осложнений.

Ранее врач-эндокринолог св беседе с Life.ru пояснил, что высокий уровень сахара в крови далеко не всегда связан с употреблением сладостей. Даже при полном отказе от сахара показатели глюкозы могут оставаться повышенными из-за хронического стресса и выброса кортизола с адреналином, которые стимулируют выделение глюкозы печенью. Влияет и малоподвижный образ жизни — без физической активности мышцы хуже утилизируют сахар. Кроме того, несбалансированное питание с большим количеством быстрых углеводов (белый хлеб, хлебцы, выпечка, полуфабрикаты) вызывает резкие скачки глюкозы, даже если в продуктах нет очевидного сахара.