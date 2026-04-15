Под храмом в Иерусалиме нашли 2000-летний сад, где могли похоронить Иисуса

Уникальную находку обнаружили в Иерусалиме под фундаментом Храма Гроба Господня. Там археологи раскопали древний сад. Возраст объекта — около 2000 лет. Это открытие помогает прояснить вопрос о месте погребения Иисуса Христа. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Раскопки в каменоломне под храмом начались в 2022 году. Первые результаты поразили исследователей. Итальянская команда под руководством Франчески Романы Стасоллы из Римского университета Ла Сапиенца нашла оливковые деревья и виноградную лозу.

Археологи также обнаружили невысокие каменные подпорные стены. Между стенами насыпали плодородную землю. Находки прямо указывают, что в I веке нашей эры здесь возделывали землю. Территория действительно использовалась как сад. Авторы приводят стих из Евангелия от Иоанна (19:41), который описывает место погребения Христа.

«На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен», — говорится в нём.

Описание создаёт контраст между местом казни — Голгофа означает «череп» — и садом. До сих пор у историков было мало материальных подтверждений, что этот участок действительно когда-то был садом.

