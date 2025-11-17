В Норвегии нашли бронзовую фигурку Иисуса Христа возрастом более 800 лет

В Ондалснесе археологическое исследование привело к неожиданному открытию: опытный металлоискатель обнаружил бронзовую фигурку Иисуса Христа, украшенную остатками позолоты. По данным Норвежского университета науки и технологий, артефакт датируется концом XII — началом XIII века и, вероятно, указывает на местонахождение утраченной средневековой церкви.

Фигурку обнаружили почти на поверхности земли, а мерцание золота при вытаскивании только добавило ценности артефакту. Исследователь Ким Эрик Филлинг Дюбвик отметил, что всего неделю назад он на том же поле нашёл брошь викингов и множество других предметов, указывающих на длительную человеческую активность на этом участке. Бьерн Рингстад, бывший хранитель памятников, подчеркнул, что концентрация находок в этом районе может указывать на расположение скрытой средневековой церкви.

После извлечения фигурка была передана археологу Аарону Джонстону для безопасного хранения и документирования. Сохранившиеся следы позолоты открывают возможности для изучения технологий декоративной отделки и религиозных представлений эпохи. Археологи планируют георадарное обследование местности, чтобы найти возможные остатки церкви и других строений, а также проанализировать важность этого открытия для истории региона и искусства высоких средних веков в Норвегии.

