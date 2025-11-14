Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 13:31

Польские исследователи заявили о новых следах «золотого поезда» нацистов

Обложка © DALL-E / Life.ru

Польская группа энтузиастов, занимающаяся поисками легендарного «золотого поезда» нацистов, заявила о получении новых данных, которые, по их словам, подтверждают возможность существования скрытого состава времён Второй мировой войны. Об этом сообщает Dziennik.pl.

Исследователи провели георадарное обследование в Нижней Силезии и утверждают, что обнаружили подземную аномалию, похожую на замаскированный тоннель с тремя вагонами внутри. «Мы выявили железнодорожный туннель и три вагона. Документация полная с точки зрения физики, математики и логики», — приводит издание слова одного из участников проекта. Сейчас группа намерена получить разрешение на проведение дальнейших работ в лесном массиве.

Официальных подтверждений сделанным заявлениям нет. Специалисты подчёркивают, что данные георадара предварительны и требуют дополнительных исследований, включая возможные раскопки.

Легенда о «золотом поезде» связана с предположением, что в последние месяцы войны нацисты могли спрятать в регионе состав, нагруженный золотом, произведениями искусства и другими ценностями. Доказательств его существования пока не найдено.

