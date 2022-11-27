Мародёры со стажем: Как американцы разграбили Европу после Второй мировой Как США нажились на Второй мировой войне и почему рабочие из Айдахо возвращались домой королями. 27 ноября, 01:40 Американские солдаты разговаривают с раненым немцем в Шербуре, Франция, 28 июня 1944 года. Фото © ТАСС / AP

— Зима в Европе выдалась такая холодная, что в городах замёрзла канализация, баржи с углём, идущие в Париж, вмёрзли в лёд. В Западном Берлине немцы вырубили весь Грюнвальдский лес, и власти выдали каждой семье по одному дереву — на отопление.

Это описание зимы 1947 года, после которой стало ясно: без посторонней помощи европейцам не выжить. Но как же так случилось, что через два года после окончания войны народам Западной Европы стала грозить смерть от голода и холода? Да всё было просто: что не уничтожила война, вывезли "освободители" — американцы.

Подготовка к грабежу

Уильям Джозеф Донован. Фото © Wikipedia

Сотрудник созданного в 1941 году УСС — Управления стратегических служб США (OSS) — Аннабель Бюкар вспоминала, что отдел занимался чем угодно, только не борьбой с Гитлером. Управление состояло из адвокатов и разведчиков. Возглавляли его республиканец Уильям Донован и полковник Бэкстон — организаторы фашистской ячейки "Американский легион". На них работали журналисты и писатели, собиравшие информацию по всему миру, а за кулисами стояли банкиры и бизнесмены: Джон Пирпонт Морган, Дюпоны, миллионеры Вандербильты, Арчбольды (фирма "Стандарт ойл"), Райаны и другие воротилы. Сами они в шутку расшифровывали OSS как Oh, So Social! ("О, так социально!").

УСС интересовала нажива. Внедряясь в антифашистские ячейки и отряды сопротивления, они хладнокровно заставляли их работать на свои собственные интересы. Благодаря их усилиям к 1945 году были собраны данные о перемещении нацистского золота, отряды по сбору ценностей стали искать награбленное и вывозить его в США. Одновременно со шпионажем УСС налаживало связи: ещё одной задачей было поставить послевоенную Европу под полный контроль.

— Это было на удивление легко, — признавался один из сотрудников УСС, приехавший в Бухарест, едва оттуда ушли немцы. — Местные политики были настолько подавлены, что на заседании кабинета министров спрашивали меня, как им голосовать.

Среди сотрудников УСС был и разведчик Фрэнк Виснер — один из основателей ЦРУ. Именно Виснер протащил в ЦРУ множество военных преступников. Он без зазрения совести сотрудничал с немецкой разведкой "Организация Гелена" (Gehlen Organization), которую после войны использовали против СССР. Власть Виснера была почти абсолютной: его сотрудники были ограничены только приказами президента США.

Армия мародёров

Бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии осматривают сломанный планер, сентябрь 1944 года. Фото © Wikipedia

Приход союзных войск в Западную Европу стал шоком для населения. Оно впервые увидело "матка, кура, яйки, млеко!" на американский манер. Вскоре люди стали горько шутить, кто бы их "освободил от освободителей".

Первое воровство случилось через два часа после высадки в Нормандии 110-й американской авиадесантной дивизии: рядовой Уэбстер отобрал у крестьян бутылку коньяка. Канадцы не стеснялись: тащили в грузовики всё, что могли найти, вплоть до полотенец и бутылок кальвадоса. А некий Дональд Берджетт отодрал лисий воротник с пальто женщины, в доме которой ночевал, и приторочил его на шинель. А теперь представьте себе, что было, когда союзники дорвались до Германии.

Немцы их не интересовали. Это советские военные повара кормили голодных немецких детей и фрау, которые ещё вчера радовались трофеям с Восточного фронта. Американцы их грабили, и вскоре немцы стали расшифровывать аббревиатуру USA как Uhren stehlen auch ("Воруют даже часы").

Сытые американцы снимали наручные часы с пленных, с гражданских, забирали из квартир и отбирали на улицах. Избыток меняли на сувениры у наших солдат, а позже стали продавать за рубли. Рубли меняли на доллары у командования. Какие-нибудь двухдолларовые Ingersoll продавали за 75 долларов, а блок сигарет — за сто.

Забирали у немцев платки, шарфы, драгоценности, патефоны, печатные машинки, безделушки, тёплые вещи, фотокамеры, алкоголь. Это называлось "реквизировать", "конфисковать". Обшаривали разрушенные дома, церкви, монастыри, пустующие замки и поместья. Склады со спиртным искали в каждом городе, и это стало проблемой: с утра "рядовые райаны" не могли идти в атаку. Несмотря на усиленные пайки, солдаты обшаривали хлева, забирали скот и птицу, тут же резали и жарили, не сходя с места.

Грабь награбленное

Гитлер (слева). Фото © ТАСС / dpa

Часто мародёрство становилось местью. Например, 4 мая 1945 года в баварском городке Берхтесгаден, где располагались резиденции высокопоставленных нацистов, в том числе и Гитлера, командиры объявили, что разрешают грабить. В гонку за чужим добром вступили американцы и французы. Из дома Гитлера вынесли всё, военным фотографам остались голые стены.

В городах солдаты вламывались в банки и взламывали сейфы. Офицеры закрывали на это глаза. Когда генерал Патч увидел, что его солдаты ломятся в банк, он лишь усмехнулся: "Ребята пошли на разведку!"

Это советские офицеры были озадачены опознаванием останков Гитлера. Американцев больше интересовали гаражи и подвалы рейхсканцелярии. Они тащили автомобили Гитлера и его министров, золото их жён, редкое оружие, нацистские ордена, пачки несгоревших банкнот. Например, Джексон, главный прокурор от США на Нюрнбергском процессе, присвоил лимузин Гитлера и "мерседес" Риббентропа. Контрразведчик Эйер рассекал по Берлину на трофейном "бугатти", а сотрудники УСС и дипломаты устраивали шикарные вечеринки с икрой, балыком и шампанским.

Как обчистить принцессу

Дошло до того, что однажды солдатня ограбила королевскую особу. Это случилось весной 1945 года во Франкфурте, где американцы выселили хозяев из замка Хессе и устроили там "клуб". Заведение возглавила капитан армии США Кэтлин Нэш, а курировал "клуб" её командир и любовник полковник Дюран. Однажды в замок вломился британский спецназ. Англичане выставили янки вон, а когда убрались восвояси, оказалось, что они взломали в стене тайник и унесли документы, не тронув хранящиеся там драгоценности. Любовники тут же распихали всё по карманам, ничего не сообщив начальству. Позже они вывезли драгоценности через Швейцарию в США и уехали сами. В 1946 году Дюран и Нэш поженились, и на свадьбе в Чикаго невеста блистала в чужих бриллиантах.

Но оказалось, что драгоценности принадлежат родне короля Георга VI принцессе Софье Гессенской. Принцесса пожаловалась королю. Расследование быстро вывело на чикагских молодожёнов. Их судили и даже дали сроки: Нэш получила пять лет, Дюран — пятнадцать, но уже в 1952 году оба вышли на свободу. Половину драгоценностей правительство США вернуло принцессе, остальное прилипло к чьим-то потным рукам. На суде Нэш оправдывалась тем, что она лишь одна из многих, мол, если судить за мародёрство, то судить надо всех американских солдат. Разумеется, армия США официально боролась с мародёрами, но младшие офицеры вслух запрещали это делать, а шёпотом приказывали солдатам "не попадаться".

Кто девушку обедает, тот её и "танцует"

OSS создало это фальшивое удостоверение личности для Джо Савольди, который выдавал себя за Джузеппе Де Лео, проникая на чёрный рынок в Неаполе. Фото © Wikipedia

Но главный заработок начался в 1947 году, после войны, когда из-за суровой зимы в Германии пал скот, а поезда с продовольствием примерзали к рельсам. Цены взлетели до небес, и началось время спекулянтов.

Солдаты покупали на базе США блок сигарет за 50 центов и продавали немцам за 180 долларов. За две дюжины блоков можно было купить довоенный автомобиль "Мерседес". За четыре на весь вечер нанять оркестр. Продавая втридорога голодным людям тушёнку, сигареты и лекарства, солдаты становились богачами. Как позже напишет британская журналистка Фрэнсис Сондерс, пенициллин и сертификаты Persilscheine, гарантировавшие, что владелец не сношался с нацистами, "позволили многим рабочим парням из Айдахо вернуться на родину королями".

У офицеров и сотрудников УСС дела шли ещё лучше. Если солдаты спекулировали блоками, то эти перепродавали вагонами и вагонами же вывозили конфискат. Когда в Западной Германии без жилья и еды оставалось 13 000 000 человек, союзники занимались своими делами. Они выселяли немцев из домов, занимая их под свои администрации, и искали золото. Во всех крупных городах были созданы центры по сбору ценностей. Сюда свозили картины, скульптуры, антиквариат. Эксперты оценивали предметы и иногда возвращали их владельцам, но чаще отправляли в США. Так, почти все экспонаты "музея Гитлера" в Линце были вывезены за океан и разошлись по коллекциям штабных офицеров. Иногда предметы искусства возвращались в Европу после скандалов, но такое случалось редко: американцы отговаривались сроками давности.

Во сколько можно оценить вывезенное? Считается, что золотые запасы рейха к концу войны составляли 400–500 миллиардов долларов. Но было ещё золото Италии, Хорватии, Румынии... Например, осенью 1944 года в Венгрии сформировали поезд, 35 вагонов которого были набиты золотом узников концлагерей. В декабре эшелон двинулся к Зальцбургу, до марта стоял на границе с Австрией и до 11 мая блуждал по Австрии, пока в тоннеле у Зальцбурга не попал к американцам. Они кое-что вернули венграм. Например, корону святого Стефана. А остальное оставили себе.

В горах Австрии таинственно исчезли поезд с золотом из подвалов рейхсбанка, золото и платина, вывезенные из Бельгии и СССР, 120 тонн золота Муссолини, 100 тонн от диктатора Павелича, 50 тонн платины казачьего корпуса СС, изумруды словаков, три вагона золота с Украины, румынское золото, тонна золотых червонцев татарского легиона СС "Идель-Урал", бриллианты гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера.

США грабили нацистов так же, как это делали американские солдаты с немецким населением. А чтобы голодающие европейцы действительно не поумирали, с 1948 года США задействовали План Маршалла: "выделили" западноевропейским странам миллиарды долларов, вложили их в свою экономику, поставив Европе продовольствие и оборудование для заводов по своим ценам. Этот план — отдать минимум, получить максимум — сработал. Уже через два года производство в Европе было налажено. Голод ушёл в прошлое.

Факт: когда после войны американцы предложили Сталину создать совместную группу по поиску золота нацистов, "тиран" ответил отказом. Видимо, он уже знал, что золота в Европе больше нет.

Авторы Майя Новик