В Китае нашли крупнейшее месторождение золота
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto
Китайские геологи обнаружили самое масштабное в стране месторождение низкопробного золота. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов КНР.
Запасы благородного металла на месторождении Дадунгоу в провинции Ляонин оцениваются в колоссальные 1,44 тысячи тонн. Концентрация золота в залежах относительно невысока и составляет в среднем 0,56 грамма на тонну руды.
Рудное тело просто гигантское: его протяжённость превышает 3,1 тысячи километров, а залегает оно на глубине от 115 до 913 метров. Средняя толщина пласта достигает 263 метров, а в самом широком месте — целых 513 метров.
В ведомстве подчеркнули, что реализация этого проекта позволит значительно увеличить стратегические запасы золота Китая. Кроме того, он «имеет большое значение для создания в провинции Ляонин золотодобывающей базы мирового уровня».
Низкопробным называется золото, которое содержится в руде в очень малой концентрации, что делает его добычу более сложной и затратной. Однако огромные масштабы месторождения делают проект экономически целесообразным.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.