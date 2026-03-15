Рак кишечника молодеет: Названы 3 группы людей, кому лучше пройти обследование

Рак кишечника всё чаще находят у людей младше 50 лет — врачи призывают не игнорировать симптомы и не списывать их на возраст. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные онкологических организаций.

За последние десятилетия доля новых случаев среди пациентов до 65 лет значительно выросла. Официальные рекомендации предписывают начинать рутинный скрининг с 45 лет. Золотой стандарт — колоноскопия раз в десять лет, которая позволяет не только обнаружить опухоль, но и удалить предраковые полипы. Альтернатива — анализы кала на скрытую кровь или ДНК-маркеры каждые 1–3 года, но при симптомах или высоком риске назначают именно колоноскопию.

Раннее обследование необходимо трём категориям людей. Первая — те, у кого в семье были случаи рака или полипов до 60 лет. Им рекомендуют начинать скрининг с 40 лет или на 10 лет раньше самого молодого заболевшего, с периодичностью раз в пять лет.

Вторая группа — пациенты с тревожными признаками: кровь в стуле, изменение его характера, необъяснимая анемия, боли в животе, потеря веса, чувство неполного опорожнения. Врачи предупреждают: даже в молодом возрасте такие симптомы нельзя списывать на геморрой или стресс.

Третья — носители генетических синдромов. При синдроме Линча колоноскопию проводят с 20–25 лет каждые 1–2 года, при семейном аденоматозном полипозе — с 10–12 лет ежегодно. В группе риска также люди с язвенным колитом и болезнью Крона.

Главное, напоминают онкологи, что болезнь развивается годами, и своевременная диагностика позволяет не только вылечить, но и предотвратить её.

