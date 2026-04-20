Амарант для кожи, чечевица от рака: Раскрыты чудодейственные свойства круп

Врач-гастроэнтеролог Александра Котова рассказала россиянам о полезных свойствах круп. К примеру, полба содержит много углеводов, клетчатки, а витаминов, минералов и антиоксидантов в ней больше, чем в обычной пшенице, однако людям с язвой или синдромом раздражённого кишечника лучше исключить из её рациона.

Тем, кто сидит на диете и хочет добрать белок, подойдёт амарантовая крупа, которая помогает снизить уровень холестерина, благотворно влияет на сосуды и сохраняет молодость кожи. Чечевица (особенно красная и зелёная) содержит большое количество белка, и её регулярное употребление снижает риск диабета и некоторых видов рака, а также улучшает работу кишечника.

Киноа не содержит глютен, в ней много растительного белка, клетчатки и полный набор аминокислот, но перед приготовлением крупу надо хорошо промывать, иначе можно получить раздражение слизистой кишечника. Булгур же является самой питательной крупой благодаря медленным углеводам, отметила эксперт в интервью «Вечерней Москве».