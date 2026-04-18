Сахарный маятник: 6 скрытых провокаторов, маскирующихся под «здоровую» еду и вызывающих срыв

Существует парадокс, при котором «здоровая» еда лишь усиливает тягу к сладкому. Об этом рассказал Life.ru врач-диетолог «СМ-Клиника» Максим Лисовский, комментируя частые жалобы пациентов на срывы даже при выверенном рационе.

Как диетолог, я часто сталкиваюсь с жалобами пациентов: «Я ем только полезное, но меня всё равно тянет на сладкое. Я срываюсь и виню себя за слабую силу воли». Когда мы говорим о тяге к сладкому, обычно подозреваем торты и конфеты. Однако настоящие «провокаторы» часто маскируются под здоровое питание. Они вызывают резкие колебания уровня глюкозы и инсулина или влияют на нейромедиаторы (дофамин и серотонин), из-за чего уже через 1,5–3 часа возникает сильная тяга именно к быстрым углеводам. Максим Лисовский Врач-диетолог «СМ-Клиника»

Одним из наиболее типичных примеров специалист называет обезжиренные молочные продукты. Йогурты и творожки с пониженной жирностью часто компенсируют вкус добавленным сахаром и загустителями. Такая комбинация ускоряет рост уровня глюкозы, после чего следует резкое падение. На этом фоне могут появляться слабость и выраженное желание съесть что-то сладкое. Более стабильную реакцию, по словам врача, дают продукты с естественной жирностью, поскольку они замедляют усвоение углеводов.

Отдельное внимание Лисовский обращает на так называемые натуральные заменители сахара — мёд, финики и сиропы. Несмотря на распространённое восприятие их как более «мягкой» альтернативы, они содержат значительные доли фруктозы. Этот тип сахара не всегда формирует полноценный сигнал насыщения для мозга, из-за чего чувство сытости может быть кратковременным, а тяга к сладкому сохраняется.

Схожий механизм, по его словам, наблюдается и при употреблении рафинированных углеводов, включая белый рис и безглютеновые макароны. Они вызывают быстрый подъём глюкозы в крови с последующим снижением. Более устойчивый вариант — продукты с клетчаткой: бобовые или цельные крупы.

«Привычка пить кофе на голодный желудок может усиливать тягу к сладкому в течение дня. Кофеин стимулирует выброс кортизола и адреналина. Через несколько часов, когда их уровень снижается, возникает компенсаторное падение сахара, и организм требует быстрых углеводов. Лучше употреблять кофе после полноценного завтрака, содержащего белок», — отметил собеседник Life.ru.

Протеиновые батончики и сладкий протеин, несмотря на спортивный имидж, также не всегда работают в сторону снижения аппетита. При наличии сиропов и сахарных спиртов они способны вызывать инсулиновый ответ, который усиливает желание перекусить сладким позже.

Отдельно рассматриваются напитки с искусственными подсластителями. Парадоксально, но «нулевые» напитки тоже могут провоцировать переедание. Сладкий вкус запускает сигнал о поступлении энергии, но калорий нет. Возникает дисбаланс, и мозг начинает требовать реальные источники углеводов, усиливая аппетит.

«Важно понимать: пока из рациона убран только «явный» сахар, но сохраняются продукты, вызывающие скачки глюкозы и инсулина, организм будет компенсировать это усиленной тягой к сладкому. Если убрать такие скрытые провокаторы, тяга снижается естественным образом — без необходимости «бороться» с собой и своей силой воли», — подчеркнул эксперт.

