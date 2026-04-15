Мороженое оказалось полезным продуктом, снижающим риск диабета

У любителей сладкого есть повод для радости. Учёные из Гарварда выяснили, что натуральное мороженое может быть полезным для здоровья. Речь идёт не о любом десерте, а о качественном молочном продукте.

Гарвардские исследователи пришли к выводу, что употребление натурального мороженого может быть связано с улучшением показателей метаболического здоровья и снижением риска развития диабета второго типа. Статистический анализ анкет десятков тысяч участников показал, что те, кто умеренно включал молочный десерт в свой рацион, имели более здоровые маркеры обмена веществ.

Ключевую роль играет состав. Традиционное мороженое на основе молока и сливок содержит кальций и молочные жиры, которые способны замедлять всасывание сахара. Это выгодно отличает его от ультраобработанных десертов, перенасыщенных сиропами, эмульгаторами и стабилизаторами.

Важен и поведенческий фактор. Осознанное употребление качественных сладостей помогает избежать психологического напряжения и срывов, характерных для жёстких диет.

Кроме того, в натуральном мороженом содержится редкая аминокислота CLA. Исследователи считают, что она позволяет серьёзно снизить риски развития диабета. Молочный жир, в свою очередь, способен отчасти сглаживать скачки инсулина.

Ранее Life.ru писал, что новый межгосударственный стандарт на мороженое начнёт действовать в России с 1 января 2028 года. Документ заменит ГОСТ, действующий с 2013 года, и установит требования к составу, вкусу и структуре продукта. Мороженое разделят на молочное (0,5–7,5% жира), сливочное (8–11,5%) и пломбир (12–20%).