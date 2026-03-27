Как драники со сметаной: В Минске сметают с полок самое белорусское мороженое

В Белоруссии начали выпускать пломбир со вкусом драников. Новинку уже можно встретить не только в Минске, но и в России. Как заявили на Минском хладокомбинате №2, десерт сочетает сладкие и солёные ноты. Вкус напоминает традиционные драники со сметаной. По словам начальника отдела продаж предприятия Дарьи Смарцовой, продукт не является каким-то особенным, ведь картошка — национальное блюдо республики.

«Все в Беларуси любят картошку, все любят драники, вот и возникла идея создать такой белорусский продукт. Больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир. Получился как бы драник со сметаной», — рассказала она.

Новинка ориентирована как на туристов, так и на местных жителей. Производитель отмечает интерес к необычным сочетаниям и готовность аудитории пробовать новое. Популярность лакомства выросла в марте после обсуждений в соцсетях.

Покупатели активно ищут новинку, а в отдельных магазинах она быстро заканчивается. На предприятии планируют увеличить поставки и не исключают, что продукт войдет в постоянную линейку, пишет РИА «Новости».

Ранее Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по доступности картофеля. В среднем килограмм корнеплода стоит 52,1 рубля. Лидером стала Индия, где тот же объём обойдётся в 30,3 рубля.