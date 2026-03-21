Пашинян признался в любви к картошке и смачно съел её прямо в автобусе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова позабавил подписчиков очередным видео с кулинарной дегустацией. В кадре он похвастался аппетитной горячей картошечкой. На кадрах политик едет в автобусе, на нём его фирменная шляпа с полями.

Пашинян ест картошку.

«Любители картофеля», — коротко подписал он видео, на котором берёт картофелину, обжигается, дует на пальцы, а затем откусывает от неё.

В Сети уже предложили досыта накормить Пашинян, зачастившего с постами про еду.

Напомним, Пашинян всё чаще ест на камеру и рассказывает о блюдах. В Сети его уже сравнили с фудблогером. Недавно глава армянского правительства съел варёную кукурузу на трассе у ларька. А до этого показал, как ест пирожки с причмокиваниями.