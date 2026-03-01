Владимир Путин
«Отдыхайте иногда»: Пашинян стал мемом из-за аппетитного видео с пирожками

Голодный Пашинян с пирожком на фоне войны в соседнем Иране взорвал Сеть

Никол Пашинян ест пирожки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolpashinyan_official

Никол Пашинян в очередной раз стал мемом — премьер-министр Армении взорвал Сеть уютным видео с поеданием жареных пирожков. И всё это на фоне разгоревшейся войны в соседнем Иране. Где именно сняты кадры, политик не уточнил. Однако он сопроводил пост добрым советом публике.

«Отдыхайте иногда», — написал премьер.

Напомним, Никол Пашинян не первый раз обращает на себя внимание пользователей Сети. Например, недавно премьер Армении запостил видео, в котором показал «сердечко» после приземления в США. А ещё политик показал, как в «шляпе туриста» и под музыку поднимается на борт своего самолёта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
