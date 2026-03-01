Духовное собрание мусульман России осудило удары по Ирану и призвало к миру

Президиум Духовного собрания мусульман России выразил глубокую скорбь в связи с вооружённой агрессией США и Израиля против Ирана, осудил убийства руководителей и гибель мирных жителей и призвал к прекращению насилия. Текст обращения оказался в распоряжении Life.ru.

«От имени Духовного собрания мусульман России выражаем решительное осуждение нападения на суверенное государство Исламскую Республику Иран, убийства его руководителей, гибели мирных жителей и ударов по гражданским объектам… Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и просим Всевышнего даровать погибшим свою милость, исцелить раненых и укрепить сердца скорбящих», — говорится в заявлении.

В заявлении ДСМР подчеркнули, что агрессия против суверенного государства, насилие над мирными людьми и попрание международного права недопустимы. Организация призвала лидеров исламских стран проявлять мудрость и ответственность, поддерживать взаимопонимание и предотвращать эскалацию конфликта.

Президиум призвал всех мусульман и людей веры возносить молитвы о мире, защите невинных и прекращении кровопролития, а также подчеркнул, что Россия последовательно поддерживает диалог между суннитами и шиитами, межмусульманское согласие и единство уммы перед лицом испытаний.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи результатом удара со стороны США и Израиля и открытым объявлением войны мусульманам во всём мире. Он подчеркнул, что Хаменеи был выдающимся лидером шиитского мира.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли масштабную серию ракетных ударов по территории Ирана, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Наибольший резонанс вызвало попадание ракеты по начальной школе для девочек «Шаджре Таййиба» в городе Минаб на юге страны, где под завалами погибли до 160 учениц, а десятки считаются пропавшими без вести. Кроме того, удары пришлись по жилым кварталам в центре Тегерана, а также по зданиям школ в других провинциях, в результате чего, по данным иранского Красного Полумесяца, общее число погибших гражданских лиц превысило 200 человек, а более 700 получили ранения.