Пашинян в шляпе «мафиозника» полакомился кукурузой после «пирожкового» перекуса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает публиковать видеоролики с едой. На этот раз к нему в руки попала кукуруза.

Никол Пашинян покупает кукурузу в придорожном ларьке. Видео © Telegram / Никол Пашинян

В одной из своих поездок глава армянского правительства остановился на трассе, чтобы купить кукурузу у торговца в ларьке. Политик и все его сопровождающие получили по варёному початку, после чего с довольным видим и что-то бурно обсуждая вернулись в транспорт.

В социальных сетях Никола Пашиняна нередко появляются ролики совершенно неполитического характера. Премьер Армении выкладывал видео велосипедных поездок по Москве, кадры, где он молча смотрит в камеру под известные песни, фрагменты репетиций своей музыкальной группы, а теперь, похоже, дело дошло до фудблогов. Из недавних публикаций — Пашинян прилетел в Вашингтон на Совет мира президента США Дональда Трампа и показал подписчикам сложенное из пальцев сердечко.