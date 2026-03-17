Пашинян признался, что Армения пока не готова к полёту на Луну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожалел, что страна не имеет собственной лунной программы. По его словам, для реализации таких проектов необходимо около 400 тысяч специалистов, которых в Армении нет. Об этом он сообщил, выступая на форуме по инновациям в общественной сфере

«Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов», — заявил Пашинян.

Пашинян отметил, что в армянском госсекторе много компетентных специалистов, но без правильно выстроенной системы их знания не приносят нужного результата. Он подчеркнул, что был впечатлен масштабом американской программы «Аполлон»: для успешной высадки на Луну работали 400 тысяч ученых.

По мнению премьера, при таком числе профессионалов любой проект становится реальным. Пашинян добавил метафору о лисе и винограде, объяснив, что полёт на Луну для Армении сейчас «незрелый» — стране требуется ещё много времени, чтобы подготовить специалистов и инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Пашинян также готовится к новому концерту своей музыкальной группы «Варчабенд». Он опубликовал видео репетиции коллектива и сообщил, что сейчас идёт подготовка ко второму выступлению. Первый концерт группы состоялся 30 января в Ереване в зале торжеств Palladium Hall.