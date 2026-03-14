Пашинян сообщил о подготовке ко второму концерту своей группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится к новому концерту своей музыкальной группы. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Пашинян опубликовал видео репетиции коллектива «Варчабенд». Премьер сопроводил запись текстом о подготовке ко второму выступлению. Первый концерт группы состоялся 30 января в Ереване. Коллектив выступал в зале торжеств Palladium Hall.

Впервые Пашинян сыграл на ударных в конце декабря 2025 года. Это произошло на политическом собрании правящей партии. Министр экономики Геворг Папоян рассказал журналистам, что премьер получил инструмент в подарок и учился играть несколько месяцев.

Ранее Никол Пашинян оригинально поздравил женщин с 8 Марта. Он опубликовал видео под песню Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз». На кадрах Пашинян стоит на фоне изображения роз, сложенных в форме сердца. Под припев знаменитой песни он молча смотрит в камеру и слегка покачивает головой в такт музыке. В конце ролика премьер складывает пальцы в сердечко.