13 марта, 22:45

Пашинян сообщил о подготовке ко второму концерту своей группы

Обложка © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится к новому концерту своей музыкальной группы. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Премьер Армении Пашинян показал репетицию и объявил о новом концерте своей группы. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Пашинян опубликовал видео репетиции коллектива «Варчабенд». Премьер сопроводил запись текстом о подготовке ко второму выступлению. Первый концерт группы состоялся 30 января в Ереване. Коллектив выступал в зале торжеств Palladium Hall.

Впервые Пашинян сыграл на ударных в конце декабря 2025 года. Это произошло на политическом собрании правящей партии. Министр экономики Геворг Папоян рассказал журналистам, что премьер получил инструмент в подарок и учился играть несколько месяцев.

«Отдыхайте иногда»: Пашинян стал мемом из-за аппетитного видео с пирожками

Ранее Никол Пашинян оригинально поздравил женщин с 8 Марта. Он опубликовал видео под песню Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз». На кадрах Пашинян стоит на фоне изображения роз, сложенных в форме сердца. Под припев знаменитой песни он молча смотрит в камеру и слегка покачивает головой в такт музыке. В конце ролика премьер складывает пальцы в сердечко.

