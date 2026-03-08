Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню «Миллион алых роз»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оригинально поздравил женщин с 8 Марта. В своём телеграм-канале он опубликовал видео под песню Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз».

Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню Пугачёвой. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

На кадрах Пашинян стоит на фоне изображения роз, сложенных в форме сердца. Под припев знаменитой песни он молча смотрит в камеру и слегка покачивает головой в такт музыке. В конце ролика премьер складывает пальцы в сердечко.

В соцсетях премьера Армении Никола Пашиняна регулярно появляются ролики без политики — он выкладывал велопрогулки по Москве, молчаливые видео под музыку и репетиции своей группы. Он даже добрался и до фуд-блогов: ролик с поеданием пирожков набрал миллионы просмотров.