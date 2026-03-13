Новый ГОСТ на мороженое начнёт действовать в России с 2028 года

Новый межгосударственный стандарт на молочное и сливочное мороженое, а также на пломбир начнёт действовать в России с 1 января 2028 года. Документ заменит ГОСТ, который действует с 2013 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы стандарта.

Обновлённый документ устанавливает требования к составу и качеству продукта. В зависимости от массовой доли молочного жира мороженое разделяют на молочное, сливочное и пломбир. Для молочного мороженого допустимый уровень жира составит 0,5–7,5%, для сливочного — 8–11,5%, для пломбира — 12–20%. Стандарт также определяет нормы сахаров и сухих веществ.

Документ уточняет требования к вкусу и структуре продукта. Вкус и запах должны соответствовать заявленному виду мороженого и не содержать посторонних оттенков. По структуре продукт должен оставаться однородным без комочков жира, кристаллов льда или частиц белка. При использовании пищевкусовых добавок допускаются кусочки, прослойки и декоративные элементы.

В Росстандарте пояснили, что пересмотр стандарта связан с обновлением нормативной базы и развитием технологий в пищевой промышленности. Новый стандарт также расширяет перечень допустимого сырья.

Ранее Росстандарт впервые разработал государственный стандарт на фунчозу. Документ установил ряд требований к этому продукту. Длина изделия не должна превышать 70 сантиметров. Массовая доля влаги ограничена 12%. Цвет лапши зависит от сырья: из кукурузного крахмала — белый с сероватым оттенком, из картофельного — кремовый. Новый ГОСТ вступает в силу в сентябре 2026 года.