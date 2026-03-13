В России впервые утвердили ГОСТ на фунчозу

Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу. Документ, который изучило РИА «Новости», устанавливает ряд требований, включая ограничение длины изделия 70 сантиметрами, массовую долю влаги до 12% и нормы по цвету в зависимости от сырья.

Новый государственный стандарт, вступающий в силу в сентябре 2026 года, впервые вводит определение фунчозы. Согласно документу, под данным термином понимается лапша, изготовленная из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, представляющая собой длинные нитеобразные изделия с округлым поперечным сечением. Продукт выпускается в одинарном виде или сложенным пополам и подвергается сушке.

«Лапша должна иметь свойственный запах и вкус, посторонние запахи и привкусы, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются», — отметили в ведомстве.

Цвет фунчозы зависит от сырья: из кукурузного крахмала она должна быть белой с сероватым оттенком, из картофельного — кремовой. Поверхность лапши должна оставаться гладкой, хотя допускается незначительная шероховатость.

Ранее Роскачество утвердило ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2026 года, они устанавливают стандарт качества и безопасности, классификацию и технические условия проведения процедур. Такими услугами отныне считаются стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей кистей и стоп, ногтями, а также маникюр и педикюр, но без режущих процедур. Кроме того, допускаются временные переводные татуировки, наклейки и нанесение рисунков с применением красок, прокол мочек ушей и СПА-процедуры.