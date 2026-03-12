Роскачество утвердило ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

В России утверждён ГОСТ на парикмахерские услуги для детей до 14 лет, сообщили в пресс-службе Роскачества. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2026 года, они устанавливают стандарт качества и безопасности, классификацию и технические условия проведения процедур.

Такими услугами отныне считаются стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей кистей и стоп, ногтями, а также маникюр и педикюр, но без режущих процедур. Кроме того, допускаются временные переводные татуировки, наклейки и нанесение рисунков с применением красок, прокол мочек ушей и СПА-процедуры.

А услуги для детей до десяти лет обяжут проводить только в присутствии законного представителя. В свою очередь таким организациям разрешат организовывать детские праздники или мастер-классы.

Помимо самих услуг, новый ГОСТ требует оборудования в парикмахерских места для коляски, велосипеда или самоката, кулера для воды. А владельцам разрешал украшать помещения мебелью в виде героев мультфильмов и видеоэкранами с играми или фильмами.

Есть и запреты: например, детям не позволят проводить химическую завивку, выпрямления, кератиновые процедуры, постоянные окрашивания и осветления, косметический татуаж, пирсинг, перманентный макияж, медицинские и косметологические процедуры.

Ранее в России придумали ГОСТ на энергетики. Согласно стандарту, в тонизирующих напитках запретят, например, использовать слишком много кофеина и сахаров. По словам экспертов, изменения сделают рынок такой продукции честнее, а сами напитки — безопаснее. Изменения вступят в силу с начала 2027 года.