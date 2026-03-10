Новый ГОСТ на хурму в России определил размер и цвет плодов

С 1 ноября 2026 года в России начнёт действовать обновлённый добровольный ГОСТ на свежую хурму. Стандарт унифицирует требования к продукции и упростит торговлю между странами. Об этом говорится в документе Росстандарта.

Хурму разделили на три сорта — высший, первый и второй. Плоды должны быть целыми, чистыми, плотными, с чашелистиками и аккуратно срезанной плодоножкой. Допустима окраска от жёлтой до коричнево-оранжевой. Запрещены гниль, плесень, повреждения вредителями, недозревшие и переспевшие плоды.

Высший сорт допускает лишь незначительные дефекты. У второго сорта могут быть лёгкие вмятины, отклонения формы и цвета, а также снижение упругости.

Минимальный диаметр — 60 мм для высшего и первого сортов, 40 мм — для второго. Хранить хурму рекомендуют не более двух суток при комнатной температуре и до недели — в холодильнике при +1 °C и высокой влажности.

