ГОСТ для собак-поводырей заработает в России с 1 июля: что он изменит

В России разработали требования к собакам-поводырям, которые сопровождают инвалидов по зрению. Национальный стандарт начнёт действовать с 1 июля 2026 года, информирует Росстандарт.

Согласно правилам, питомец должен спокойно воспринимать поводок, ошейник, намордник. Также такая собака обязана иметь «правильное социально одобряемое поведение», всегда идти рядом с владельцем и выполнять его поручения. Пёс не может проявлять агрессивность или охотничьи навыки. Кроме того, собаки-поводыри должны больше напоминать интровертов, избегая контактов с другими животными.

Также в документе отмечается, что поводырь — это питомец, знакомый с городской средой и не реагирующий на раздражители со стороны машин, пешеходов и т.д. Собака должна лежать рядом с ногами хозяина в общественном транспорте и спокойно выполнять указания, в том числе двигаясь со скоростью своего владельца при необходимости и обозначая ему препятствия.

«Применение положений этого стандарта в практике социально-средовой реабилитации профильными специалистами будет способствовать формированию более полного и содержательного реабилитационного маршрута инвалидов по зрению и достижению общей цели реабилитации», — отметили в Росстандарте в беседе с TACC. Документ будет носить рекомендательный характер.

