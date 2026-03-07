Кинолог заявил, что собачья «улыбка» далеко не всегда означает радость

Собачья улыбка может означать радость, агрессию или подчинение, хотя люди зачастую очеловечивают питомцев и неверно считывают их сигналы. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Что касается обнажённых зубов собак – здесь ситуация довольно интересная. Одни люди полагают, что животные таким образом улыбаются. Другие уверены, что питомец зол. И иногда не правы ни те, ни другие», — указал эксперт.

По его словам, обнажённые зубы собаки могут говорить о трёх разных состояниях. В первом случае животное действительно счастливо: пасть открыта, язык высунут, уголки рта растянуты, тело расслаблено, уши в естественном положении. Такую улыбку можно увидеть во время игры или ласки.

Совсем иначе выглядит предупреждение. Тело и уши напряжены, взгляд исподлобья, оскал застывший, может сопровождаться рычанием. Собака просит оставить её в покое и не трогать еду или игрушки — это «жёлтая зона» агрессии.

Самая загадочная ситуация — оскал подчинения. Питомец скалится, но при этом расслаблен, уши поджаты, глаза прикрыты, он может лечь на спину. Это не радость, а сигнал: «Я беззащитен, не нападай». Часто так ведут себя собаки рядом со щенками. В такие моменты лучше не умиляться и не гладить, а дать пространство, пояснил кинолог.

Голубев подчеркнул: умение распознавать эти сигналы помогает выстроить доверительные отношения и избежать конфликтов.

