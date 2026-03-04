Владимир Путин
4 марта, 17:05

Массовое ожирение собак началось в России из-за слишком снежной зимы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lesia Kapinosova

Рекордная снежная зима в России ударила по собачьей форме. Питомцы отказываются выходить на улицу, а если и выходят, то быстро замерзают и спешат домой заедать стресс. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, в январе-феврале москвичи активно скупали в зоомагазинах одежду и обувь для собак.

Спрос на ботинки для собак вырос вдвое — особенно для карликовых пород. Но даже в утеплённых комбинезонах неженки не готовы покорять сугробы. Через пару минут прогулки они переходят в режим вибрации: быстро делают дела и тянут хозяев домой. А на тёплой лежанке, заедают стресс вкусняшками. К началу весны некоторые собаки набрали до 20% от своего веса. Теперь хозяева ищут для них фитнес-центры, чтобы привести хвостиков в форму к лету.

Ранее сообщалось, что городские воробьи начали страдать от ожирения из-за питания возле точек с фастфудом. Птицы способны переваривать быстрые углеводы, что ведёт к набору веса, который, как и у людей, негативно сказывается на здоровье: меняется гормональный фон и ухудшаются репродуктивные показатели. Проблемы мегаполисов, такие как нарушение сна из-за света и изменение обмена веществ, схожи у людей и птиц, однако в городе пернатым легче выживать из-за меньшего числа хищников.

