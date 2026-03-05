Ошейники с током калечат психику собак, предупредил кинолог

Ошейники с током недопустимы в воспитании собак. Такие устройства могут превратить питомца в более агрессивное животное. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как пояснил специалист в интервью РИАМО, ток формирует поведение на страхе. Одни собаки подчиняются, другие пытаются защищаться и становятся опасными для окружающих. Метод вредит психике и здоровью животного, а доверие к хозяину утрачивается безвозвратно.

Современная кинология строится на позитивном подкреплении и взаимном доверии. Запугивание и насилие считаются архаичными методами. Использование токовых ошейников запрещено на выставках — нарушителя дисквалифицируют, а действия могут квалифицировать как жестокое обращение с животным.

Если собака неуправляема или угрожает окружающим, Голубев советует обратиться к профессиональному кинологу, а не прибегать к жёстким методам. Наказание должно следовать сразу за проступком, иначе животное не поймёт причинно-следственную связь.

