Кошка на час: Life.ru узнал, кем россияне устраивают питомцев и приносят ли они прибыль

Некоторые владельцы кошек превращают своих питомцев в настоящих «сотрудников» — их сдают в аренду для фотосессий, детских встреч и даже новоселий. Хозяйки таких необычных моделей рассказали Life.ru, приносит ли это доход и как животные переносят повышенное внимание.

Владелица сфинкса Евы Евгения Андриевская поделилась, что её кошка не только участвует в фотосессиях, но и выступает моделью для одежды, которую хозяйка шьёт самостоятельно. Ева даже появлялась в эфире Первого канала.

По словам Евгении, питомицу нередко приглашают просто познакомиться с детьми — чтобы они могли увидеть и погладить необычную породу. Ева с детства приучена к прогулкам на поводке, как собака, отличается общительным и ласковым характером, поэтому подобные мероприятия не вызывают у неё стресса.

Кошка Ева. Фото © Предоставлено Life.ru

«По поводу дохода — нельзя сказать, что Ева полностью покрывает свои расходы. Хотя если активно заниматься рекламой и продвижением аренды, можно компенсировать траты на ветеринаров, корм, лоток и амуницию. Если заработка не хватает, мы, конечно, добавляем ей «на жизнь», — рассказала Евгения.

Похожий опыт есть и у Виктории Победы — хозяйки кошки породы као-мани по имени Мерседес. Идея сдавать питомца в аренду появилась в год Кота, когда особой популярностью пользовались фотосессии с животными.

Помимо съёмок, Мерседес приглашают на новоселья — по старой традиции именно кошка должна первой войти в новый дом.

Кошка Мерседес. Фото © Предоставлено Life.ru

Как и в случае с Евой, полностью окупать своё содержание Мерседес не удаётся. Однако, по словам хозяйки, питомице нравится внимание.

«Самостоятельно покрывать свои расходы она, конечно, не может — это и корм, и ветеринары, и прочие траты. Но к людям относится прекрасно. Аренда не вызывает у неё стресса: она обожает новых людей, гостей, любит новые места и внимание к себе», — поделилась Виктория.

