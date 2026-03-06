Кому достанется друг: Адвокат рассказал, как не потерять питомца при разводе
Купленный в браке питомец — общее имущество, даже если платил только один супруг
Обложка © Life.ru
Споры о домашних животных при разводе — одни из самых эмоционально тяжёлых в юридической практике. Адвокат Игорь Ким рассказал Life.ru, как по закону решить спор о питомце в бракоразводном процессе.
«Для вас кошка или собака — это член семьи, но мы должны опираться на сухие факты законодательства. По закону (ст. 137 Гражданского кодекса РФ) к животным применяются общие правила об имуществе. Это значит, что при разводе питомец подлежит разделу так же, как автомобиль или бытовая техника. При этом суды обязаны учитывать гуманное отношение к животным, их привязанность к людям и условия содержания», — отметил эксперт.
Если животное было приобретено в браке, оно считается совместно нажитым имуществом (ст. 34 Семейного кодекса РФ), независимо от того, кто именно его покупал. Если питомец появился у вас до брака, был подарен лично вам или перешёл по наследству — это ваша личная собственность (ст. 36 СК РФ), и разделу он не подлежит.
Если собака или кошка не чипирована на ваше имя, доказывать своё право на то, чтобы питомец остался с вами, придётся через сбор косвенных, но весомых доказательств.
Как доказать, что питомец должен остаться с вами?
Для суда вам необходимо собрать доказательную базу, которая подтвердит три ключевых факта: вы приобрели животное (или оно было подарено вам), вы несли основное бремя его содержания, и у вас есть лучшие условия для его проживания.
Документы о приобретении: договор купли-продажи, метрика, родословная из клуба или договор о передаче животного из приюта. Даже если они оформлены на супруга, но оплата производилась с вашей личной банковской карты, это сильный аргумент в вашу пользу.
Ветеринарный паспорт: отсутствие чипа не отменяет наличия ветпаспорта. Если в графе «Владелец» вписано ваше имя, а в клинике заведена карточка, где вы фигурируете как основное контактное лицо — суд обязательно это учтёт.
Финансовый след (чеки и выписки): соберите банковские выписки, подтверждающие, что именно вы регулярно покупали корм, оплачивали услуги ветеринара, грумера, кинолога или зоогостиницы.
Свидетельские показания: привлеките тех, кто может подтвердить вашу связь с животным. Это могут быть соседи (которые видят, кто гуляет с собакой ранним утром), ветеринарный врач, кинолог, родственники или друзья.
Доказательство лучших условий содержания: суд учтёт ваш график работы, жилищные условия и уровень дохода. Если ваш супруг постоянно в командировках или работает сутками, а вы работаете удаленно и имеете возможность полноценно заботиться о питомце, преимущество будет на вашей стороне.
Привязанность детей: если в семье есть несовершеннолетние дети, и они остаются жить с вами, суд с высокой долей вероятности оставит питомца вам, чтобы не травмировать психику ребёнка разлукой с другом.
Судебный раздел домашнего животного — это лотерея, в которой питомец часто оценивается судом по рыночной стоимости, а второй стороне присуждается денежная компенсация (половина стоимости животного). Самый разумный и гуманный путь — заключить мировое соглашение. В нём можно прописать не только то, с кем остается питомец, но и порядок общения второго супруга с животным (например, совместные прогулки по выходным или возможность забирать собаку на время отпуска первого супруга), а также разделение расходов на ветеринара.
