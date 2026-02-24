Хвостатое наследство: Секретный инструмент для защиты питомца после собственной смерти

Тема защиты собаки после смерти серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Люди действительно переживают, что будет с питомцем, если с ними что-то случится. Российское право даёт некоторые инструменты, хотя и не идеальные. Об этом Life.ru рассказал юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Владимир Гартман.

«Главное, что нужно понимать: по закону, животные — это имущество. Статья 137 ГК РФ. Звучит грубо, но именно это позволяет ими распоряжаться, в том числе на случай смерти. То есть собаку можно завещать конкретному человеку, и это первый и самый очевидный шаг. Составляете завещание у нотариуса, указываете, кому переходит питомец», — поделился эксперт.

По словам специалиста, без завещания собака войдёт в общую наследственную массу и достанется наследникам по закону — а это не всегда те люди, которым вы бы хотели доверить животное.

Но просто завещать мало. Интересный механизм, о котором мало кто знает, это завещательное возложение, статья 1139 ГК РФ. Вы можете в завещании обязать наследника содержать вашу собаку, обеспечивать ей уход, ветеринарную помощь и т.д. Причём закон прямо упоминает животных. То есть это не какая-то натяжка, а реальная норма, буквально под этот случай написана. И если наследник не исполняет эти обязанности, заинтересованные лица вправе требовать исполнения через суд. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК»

Есть ещё вариант — завещательный отказ по статье 1137 ГК РФ. Можно, например, оставить квартиру одному наследнику, но с условием, что он обязан предать собаку конкретному человеку и выделить определённую сумму на её содержание.

«Из сложностей — проконтролировать, как реально обращаются с животным после вашей смерти, непросто. Закон даёт право обратиться в суд, но на практике этим мало кто занимается. Поэтому самое надёжное, это выбрать человека, которому вы действительно доверяете, а юридические инструменты использовать как подстраховку», — заключил юрист.

