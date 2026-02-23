Собаку Додобоню, из-за которой россияне «отменяли» «Додо Пиццу», доставили в приют

Челябинская собака Додобоня, за судьбой которой сегодня следят сотни тысяч человек, доставлена в местный приют для животных. Сейчас четвероногий друг человека отсыпается и набирается сил в тёплом и защищённом вольере. Об этом сообщает SHOT.

Челябинская Додобоня попала в приют, её ждут обследования и помощь кинолога. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, ловили собаку на морозе два человека — сотрудница приюта Елена и уволенный курьер «Додо пиццы» Михаил. Именно он укрыл Додобоню пледом, после чего лишился работы. Михаил уверен, что собака попала в надёжные руки.

Впереди у Додобони — медицинские обследования и работа с кинологом. Как рассказал Михаил, у неё нелёгкая судьба: около девяти лет она прожила на улице, скиталась после того, как снесли её будку, и обосновалась у пиццерии, где её подкармливали сотрудники, пока управляющая не запретила делать это.

История получила широкий резонанс. Депутат Госдумы Владимир Плякин пообещал направить запрос в трудовую инспекцию для проверки законности увольнения Михаила. А директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила забрать Додобоню в подмосковный центр реабилитации.

Напомним, что одна из крупнейших сетей пиццерий в России оказалась в центре скандала после увольнения курьера в Челябинске. Работы лишился сотрудник по имени Михаил, который укрыл фирменным пледом дворнягу, дрожавшую на холодной плитке у заведения в 20-градусный мороз. Управляющая точкой Юлия приняла решение об увольнении и дала понять, что аналогичные меры могут коснуться и других сотрудников, проявляющих сочувствие к бездомным животным. После этого россияне начали массово «отменять» компанию и требовать восстановления справедливости. Основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников заявил, что берёт на себя ответственность за судьбу собаки.