Волонтёры поймали собаку Додобоню, ставшую причиной скандала с «Додо Пиццей»

В Челябинске волонтёры совместно с уволенным курьером «Додо Пиццы» Михаилом поймали собаку по кличке Додобоня, которая пропала после скандала руководства с сотрудниками. Об этом сообщает Mash.

«Руководитель организации рассказала нам, что Додобоня сейчас отсыпается в тепле», — написали журналисты.

С утра лохматую беглянку по всему городу искали сотрудники сразу нескольких приютов. Первым животное обнаружил именно приют «Того», сотрудников которого на помощь позвал оставшийся без работы бывший курьер пиццерии.

Напомним, что одна из крупнейших сетей пиццерий в России оказалась в центре скандала после увольнения курьера в Челябинске. Работы лишился сотрудник по имени Михаил, который укрыл фирменным пледом дворнягу, дрожавшую на холодной плитке у заведения в 20-градусный мороз. Управляющая точкой Юлия приняла решение об увольнении и дала понять, что аналогичные меры могут коснуться и других сотрудников, проявляющих сочувствие к бездомным животным.