Основатель «Додо Пиццы» взял ответственность за судьбу собаки Додобони после скандала

Основатель сети «Додо Пицца» Фёдор Овчинников заявил, что компания берёт на себя ответственность за судьбу дворняги по кличке Додобони после инцидента в одной из пиццерий в Челябинске. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Наша компания и я лично теперь ответственны за судьбу дворняги Додобони из Челябинска, и с ней точно будет всё хорошо. Я обязательно поделюсь подробностями о том, как сложится её жизнь дальше», — отметил он.

Предприниматель добавил, что пока сложно объективно оценить произошедшее и определить, кто был прав, а кто виноват. Он призвал не делать поспешных выводов и не осуждать управляющую пиццерией, подчеркнув, что та не хотела причинить вред собаке и работает в условиях высокой нагрузки и ответственности.

Овчинников также подчеркнул, что в компании работает много неравнодушных людей, а сама сеть регулярно помогает приютам для бездомных животных. Бизнесмен признался, что и у него самого недавно появился пёс, с которым он подружился во время пятимесячного путешествия в Арктику.

Напомним, что одна из крупнейших сетей пиццерий в России оказалась в центре скандала после увольнения курьера в Челябинск. Работы лишился сотрудник по имени Михаил, который укрыл фирменным пледом дворнягу, дрожавшую на холодной плитке у заведения в 20-градусный мороз. Управляющая точкой Юлия приняла решение об увольнении и дала понять, что аналогичные меры могут коснуться и других сотрудников, проявляющих сочувствие к бездомным животным.